Italia Femminile Under 23: convocata la rossonera Longo

Italia Femminile Under 23: nella lista delle convocate azzurre c’è anche Miriam Longo, attaccante del Milan

Dopo le sconfitte nelle due amichevoli disputate ad ottobre con Spagna e Paesi Bassi, l’Italia Femminile Under 23 torna in campo per altri due test amichevoli con le pari età di Svezia e Portogallo, in programma rispettivamente giovedì 25 novembre (ore 14.30) presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano e lunedì 29 novembre (ore 15 locali, le 16 italiane) presso la ‘Cidade do Futebol’ di Oeiras.

Sono 23 le calciatrici convocate dal tecnico Selena Mazzantini per il raduno fissato per la serata di domenica 21 novembre, con le Azzurrine che il giorno seguente a Coverciano sosterranno le prime due sedute di allenamento. Presente in lista anche Miriam Longo, attaccante del Milan Femminile:

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Gloria Ciccioli (Empoli), Nicole Lauria (Sassuolo).

Difensori: Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Michela Giordano (Sampdoria), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Tecla Pettenuzzo (Roma), Alice Tortelli (Fiorentina), Bianca Vergani (Inter).

Centrocampiste: Melissa Bellucci (Empoli), Benedetta Brignoli (Sassuolo), Martina Brustia (Inter), Michela Catena (Fiorentina), Sofia Colombo (Napoli), Marta Pandini (Inter).

Attaccanti: Sara Baldi (Fiorentina), Asia Bragonzi (Empoli), Sofia Cantore (Sassuolo), Miriam Longo (Milan), Gloria Marinelli (Inter), Margherita Monnecchi (Fiorentina).