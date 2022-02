Italia Femminile, Giuliani: «Siamo state sul pezzo. Norvegia bella squadra»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il portiere dell’Italia e del Milan Femminile Laura Giuliani ha parlato così dal ritiro della nazionale azzurra

«All’inizio abbiamo giocato davvero bene, siamo sempre state sul pezzo, poi quando è arrivata un po’ di stanchezza mi sono fatta trovare pronta, noi portieri serviamo anche a questo, ho cercato di rimanere sempre dentro la partita perché contro queste squadre e non si sa mai cosa può capitare e ho cercato di aiutare la mia squadra. Ci siamo ripromesse di fare un bel torneo ed era importane iniziare col piede gusto, siamo state attente, abbiamo lavorato sui principi che vuole la ct. Siamo soddisfatte, ma sappiamo di poter migliorare su alcune cose e che dobbiamo lavorare. – conclude la numero uno azzurra – Ci siamo riproposte di arrivare in finale, la Norvegia è una bella squadra con individualità e fisicità importanti oltre tanta esperienza. È una delle migliori squadre in Europa e sarà un’altra bella sfida con cui confrontarsi.»