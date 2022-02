Italia Femminile, Bertolini: «Mi è piaciuto l’atteggiamento delle ragazze»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il commissario tecnico dell’Italia Femminile Milena Bertolini ha parlato così a margine della vittoria contro la Danimarca

Così Milena Bertolini, c.t. dell’Italia Femminile, nel post vittoria contro la Danimarca.

«È stata una vittoria sofferta, ma quando giochi contro avversari di questo livello, non puoi non soffrire. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Ho visto nelle ragazze grande attenzione e spirito di sacrificio, elementi indispensabili per giocare ad alti livelli. Siamo contente perché ci sono state buone indicazioni per l’imminente futuro.»