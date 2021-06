Italia, Chiellini suona la carica in vista del Belgio – FOTO

Chiellini punta il Belgio: il messaggio del capitano azzurro in vista della sfida dei quarti di finale di Euro 2020 – FOTO

Chiellini verso il recupero in vista di Belgio Italia. Oggi il capitano azzurro si è allenato regolarmente in gruppo a quattro giorni dalla super sfida a Lukaku e compagni, valida per i quarti di finale di Euro 2020.

«Preparando una grande sfida!», ha scritto il difensore della Juventus su Twitter. Ecco la foto: