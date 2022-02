Inzaghi: «Sì, abbiamo studiato le partite del Milan contro il Liverpool e sullo scudetto...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa, alla vigilia della partita di Champions League tra Inter e Liverpool

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa, alla vigilia della partita di Champions League tra Inter e Liverpool.

MILAN LIVERPOOL – Inzaghi: «Chiaramente insieme allo staff abbiamo visto anche le partite contro il Milan, ma soprattutto quelle più recenti. Loro hanno grandissimi giocatori, una rosa lunga e un grande allenatore. Dobbiamo essere bravi in qualsiasi momento, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Se sbagliamo i passaggi loro ti possono ripartire in qualsiasi momento. I due terzini hanno piedi raffinati quasi da registi e possono crearti problemi in ogni parte del campo».

SCUDETTO – «Fino alla fine sarà un campionato aperto tra noi, Milan, Napoli e anche la Juventus, per il trend e per il mercato che ha fatto a gennaio. Si deciderà sui dettagli».