Inzaghi: «Segnare da bambino era bellissimo, ti cambiava il pomeriggio»

Inzaghi ha parlato a Gazzetta dello sport mettendo a confronto Cristiano Ronaldo e Mbappé ma senza dimenticare se stesso ed il suo passato.

PIACERE- «Non lo so, io preferisco la parola ‘piacere’. Segnare è bellissimo, ti riporta a quando eri bambino e un gol ti cambiava il pomeriggio. Tornavi a casa e lo raccontavi a mamma e papà. Quella cosa lì mica ti passa: te la porti dentro per sempre. Il calcio diventa un lavoro, ma per chi lo ama davvero resta sempre un gioco. E il gioco è gioia, divertimento, passione. Godimento. Quando Cristiano segna, non

pensa ai record: cerca solo la felicità».

TRA OSSESSIONE ED EGOISMO- «Anche questo è un concetto che capisco, ma che è abbastanza estraneo a chi gioca. Quando ti arriva la palla e vedi la porta, non fai mica dei gran ragionamenti: cerchi di trovare il modo più rapido per segnare. E quel gol è importante per tutta la

squadra».

IMPRESSIONATO DA RONALDO- «La capacità di capireprima dove finirà il pallone.Ripensi al gol alla Germania: il suo movimento in teoria libera il compagno e chiude lu- i in mezzo ai difensori avversari e invece le cose vanno esattamente come Cristiano aveva previsto. Un gol facile nell’esecuzione, ma eccezionale nel movimento. E Cristiano ne fa parecchi così, con un grande smarcamento».

STUDIARE GLI AVVERSARI- «A me piaceva studiare gli avversari, sapere in che modo difendevano, conoscere le caratteristiche dei marcatori. Lo studio mi aiutava a leggere in anticipo certe situazioni».

SU MBAPPÉ- «Il cambio di passo. Sembra davvero che abbia le marce nelle gambe. Però ancor di più mi piace la facilità con la quale fa la differenza anche in un metro: è devastante in spazi larghi e stretti. Un fenomeno».