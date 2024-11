Inzaghi ricorda: «Penso per tutti: Ronaldo il più grande! Sui difensori...». Le parole

Inzaghi ha fatto alcune rivelazioni sulla sua carriera da calciatore al Milan e non solo: le dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio

L’ATTACCANTE PIÙ FORTE DELLA MIA EPOCA – «Ronaldo penso che per tutti sia stato il più grande quando era in forma, prima degli infortuni. Quell’epoca c’era da divertirsi tra gli attaccanti, ma c’erano tanti grandi difensori anche, per cui la vita non era semplice».

DIFENSORI PIÙ ROGNOSI? – «Quando incontravi Samuel, Cordoba o Materazzi erano bei duelli, anche Nesta e Maldini ma poi son diventati miei compagni di squadra per fortuna…».