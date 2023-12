Inzaghi a Mediaset: «I ragazzi sono delusi, Zirkzee attaccante in ascesa»

Simone Inzaghi ha parlato nel post partita di Inter Bologna commentando la sconfitta e l’eliminazione dei neroazzurri dalla Coppa Italia

Le parole di Simone Inzaghi nel post partita di Inter Bologna. L’allenatore ha commentato la sconfitta e l’eliminazione dei neroazzurri dalla Coppa Italia, che impedisce di fatto il possibile derby con il Milan in semifinale:

«Dispiace, dopo due anni cediamo il titolo. Avremmo meritato di vincere dopo una gara condotta così, ma il calcio è questo. Posso rimproverare gli ultimi 15 minuti perché per il resto abbiamo giocato un’ottima gara davanti ai nostri tifosi, ma è andato avanti il Bologna. Non siamo felici, ovviamente»

CONDIZIONI LAUTARO – «Un affaticamento da valutare, speriamo non sia successo nulla. I medici erano tranquilli ma giocando tra 72 ore bisogna valutare. Guardiamo avanti, tra due giorni e mezzo si gioca già»

ZIRKZEE – «Ottimo giocatore, che continua a far prestazioni. Sul primo gol è stato bravissimo come sul secondo, è un ottimo centravanti che sta dimostrando di essere in grandissima ascesa»