Inzaghi, lo sport è anche questo: obbligato a togliere punti al Milan per salvarsi e salvare la propria squadra da un tracollo inaspettato

DA TORINO IN POI- 21 marzo, questa la storica data della vittoria sulla Juventus a Torino, un successo incredibile che arrivava addirittura dopo una serie infinita di pareggi e sconfitte, con vittoria precedente datata 20 dicembre. Un disastro il girone di ritorno ed ora la paura si fa sentire per Inzaghi e per Vigorito, quest’ultimo apparso frastornato dopo l’ultima sconfitta, quella con l’Udinese del 25 aprile. I punti in classifica ora sono 31, c’è possibilità di farcela ma stasera c’è il Milan per Pippo.

CRUDELE SERA DA AMICI- “Pippo e il Milan, una crudele sera da nemici”. Il Corriere dello Sport di questa mattina titola così. “Un girone fa erano lanciatissimi – prosegue il quotidiano nell’approfondimento- ora i loro obiettivi sono a rischio. Inzaghi a San Siro con il Benevento contro la squadra dei suoi trionfi: nessuno può permettersi di sbagliare”.