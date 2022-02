Inzaghi: «Milan e Napoli? È tutto aperto, le aspettative si sono alzate»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Inter e Genoa. Ecco le parole dell’allenatore neroazzurro sulla lotta scudetto:

«Siamo in un momento non ancora decisivo, cercheremo di affrontare questo mese nel migliore dei modi. E’ tutto aperto anche per Juventus e Atalanta che con un filotto si avvicinerebbero tutte. Devo avere la fortuna e la bravura di recuperare anche tutti i giocatori»