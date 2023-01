Inter Women, Ajara: «Gara col Milan molto complicata »

Ajara Njoya, attaccante delle Inter Women, ha parlato dell’atteso derby del 28 gennaio alle 14.30 col Milan Femminile: le dichiarazioni

Alle 14.30 del 28 gennaio i riflettori della Serie A femminile saranno puntati sul derby tra Milan Femminile e Inter Women. Ajara Njoya, attaccante nerazzurra, ne ha parlato così ai micforoni di Inter Tv:

«La partita contro il Milan sarà molto difficile. Sappiamo che loro sono una buona squadra, rispettiamo tutti i nostri avversari in campionato, ma cerchiamo di lavorare in ogni allenamento e in ogni partita per migliorare, perchè anche noi sappiamo di essere una buona squadra, e cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio. Rispettiamo tutti, ma cerchiamo di migliorare partita dopo partita».

