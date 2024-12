Inter Udinese 2-0: Inzaghi ai quarti di finale di Coppa Italia

Inter Udinese 2-0: i nerazzurri di Simone Inzaghi raggiungono i quarti di finale di Coppa Italia grazie alle reti di Arnautovic e Asllani

Tutto troppo facile per l’Inter, che batte l’Udinese col risultato di 2-0 e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri, in versione -bis per le scelte di Simone Inzaghi, superano un avvio volitivo degli avversari e sbrigano la pratica già nel primo tempo. Marko Arnautovic e Kristjan Asllani le firme decisive.

Ricordiamo che nei quarti della competizione il Milan, dopo aver eliminato il Sassuolo agli ottavi, affronterà la Roma.