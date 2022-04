Marani: «Arbitraggio Sozza? Risposta alla maleducazione»

Matteo Marani presente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sull’arbitraggio di Sozza in Inter Roma complimentandosi con lui

Matteo Marani presente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sull’arbitraggio di Sozza in Inter Roma complimentandosi con lui:

«Io credo che sia una lezione. Una lezione alla maleducazione che ha messo in discussione tutta la viglia in cui lui per essere nato a Milano non sarebbe stato un arbitro imparziale. Ha arbitrato benissimo e sembra che abbia un grande talento questo ragazzo»