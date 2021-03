Inter, preoccupazione da Covid-19: si temono altri contagi

Paura in casa Inter. Dopo la positività di Danilo D’Ambrosio, anche Handanovic ha il Covid-19. Si temono nuovi contagi

Il Covid-19 bussa alle porte dell’Inter e preoccupa Conte. Dopo la positività di D’Ambrosio, anche Handanovic ha contratto il virus. La squadra ora trema: nuovi positivi non sono infatti da escludere e perdere giocatori importanti come De Vrij, Hakimi, Barella, Lukaku o Lautaro, sarebbe un vero problema per Conte in ottica scudetto.

Come analizza infatti il Corriere dello Sport, nuove positività potrebbero ripercuotersi sulla lotta al titolo. Intanto la sosta gioca a favore dei nerazzurri: Handanovic dovrebbe saltare solamente una gara e tornare poi col Bologna.