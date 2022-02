Inter Milan, Skriniar: «Il Milan ottima squadra. Non sarà una partita decisiva»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore dell’Inter ha parlato a Inter TV prima del derby: le sue parole

«Una grande partita il derby, giochiamo in casa e ci saranno i nostri tifosi. Dobbiamo dare tutto, dobbiamo fare una grande partita, sappiamo che affrontiamo una squadra forte. Il Milan è un’ottima squadra con grandi giocatori, dobbiamo essere concentrati e gestire noi questa partita. Concentrati per 90minuti o quelli che ci saranno da giocare. Non è mai una partita come le altre, per noi come per i tifosi. Non sarà una partita decisiva, mancano ancora tante partite. Vale tre punti come le altre anche se sicuramente ci dà qualcosa in più dal punto di vista psicologico»