Inter Milan, Repubblica: «Il prato di San Siro verrà pitturato, passo indietro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter Milan, prosegue il lavoro di rizollatura del prato di San Siro che però potrebbe non essere completamente pronto per il derby

Il prato di San Siro potrebbe non essere perfettamente pronto per il derby tra Inter e Milan di questo sabato. Ecco quel che riporta Repubblica.

«L’intasamento del calendario delle due squadre milanesi, insieme alla legge di natura sull’erba in dicembre, può avere contribuito a peggiorare via via il prato (pessimo durante Milan-Juventus del 23 gennaio), fino a rendere inevitabile questa velocissima rizollatura (da 500 mila euro) durante la sosta di campionato, per avere un campo accettabile nel derby. Intanto in queste ore si presenta a chiazze di varie tonalità di verde: quasi un prato arlecchino, fatto di zolle più o meno brillanti o sbiadite. Verrà pitturato per il derby, per salvare il colpo d’occhio. Succedeva anche una decina d’anni fa. Sembra proprio un passo indietro.»