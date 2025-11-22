Inter Milan, Paganin parla così dei nerazzurri in vista del derby. Da Lautaro Martinez ad Akanji. Le sue parole

In vista del Derby Inter contro il Milan, l’ex difensore nerazzurro Massimo Paganin ha condiviso le sue valutazioni, partendo da un confronto tra il calcio del passato e quello attuale. Paganin ritiene che le ere siano “imparagonabili”, evidenziando come nel suo periodo storico non venisse richiesta ai difensori la capacità di impostare il gioco come accade oggi. Se dovesse trovare un parallelismo, citerebbe Acerbi per le caratteristiche da marcatore, ma indica Manuel Akanji come il difensore che più gli somiglia per completezza. Akanji è un centrale fisico, sempre presente, capace di dare solidità e tranquillità: un “colpo” azzeccato dall’Inter.

Il difensore si è poi espresso in maniera positiva sull’impatto di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Ammette di essere rimasto sorpreso, poiché non pensava che il tecnico rumeno potesse fare così bene da subito, data la sua minore esperienza.

Inter Milan: Il Ruolo Chiave di Chivu e la Leadership di Lautaro

Paganin attribuisce il successo di Chivu alla sua enorme personalità, alle sue idee chiare e alla sua grande onestà, sottolineando la coerenza tra ciò che dice ai giocatori e ciò che comunica all’esterno. Chivu è stato abile nel “rimettere a posto la testa” di una squadra reduce da un finale di stagione complicato. Tatticamente, ha modificato poco: dopo aver tentato il 3-4-2-1, è tornato al 3-5-2, un modulo in cui la squadra “viaggia quasi in automatico”. Questo assicura che l’Inter arrivi al Derby con le “giuste certezze”.

Infine, sul giocatore che potrebbe decidere la stracittadina, Paganin è “banale” ma diretto: Lautaro Martinez. L’argentino è il volto, il simbolo e la bandiera dell’Inter attuale, colui che incarna “fame e identità”. Un ruolo che, nella sua epoca, era ricoperto da figure storiche come Bergomi, Berti o Zanetti.

