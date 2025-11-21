Inter Milan, parla Matteoli: «Fofana sbaglia troppo. Magari in questo derby si sblocca Barella. E su Modric...»

Inter Milan, Matteoli parla così del derby di campionato. L’analisi fra i giocatori rossoneri, e nerazzurri, che potrebbero incidere

Intervistato a Tuttosport, Gianfranco Matteoli, ex giocatore nerazzurro, ha parlato così in vista del derby di campionato fra Inter e Milan. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Il cuore del centrocampo dell’Inter è Calhanoglu, quello del Milan Modric: «Sono due grandi giocatori, ma attenzione, hanno bisogno degli altri centrocampisti e di tutta la squadra per rendere al meglio. Il regista diventa importante quando tutti gli altri sono coordinati e ti danno la possibilità di dare la palla in una certa maniera».

Un altro duello sarà quello tra Rabiot e Barella: «Sono due grandi giocatori, con caratteristiche diverse, molto importanti per le due squadre. Si è sentita l’assenza di Rabiot al Milan, quella con Barella sarà un’altra bella sfida nella sfida».

Inter Milan, Matteoli spera che succeda questa cosa

Barella non ha mai segnato in un derby: «Magari è la volta buona. Lo conosco bene e anche per motivi di cuore spero possa decidere lui la gara. Tira poco? Probabilmente avrà più gusto nel dare la palla vincente al compagno».



Chi schiererebbe al posto di Mkhitaryan: «Deciderà Chivu, un allenatore molto bravo. A me comunque Sucic piace molto, mi sembra un giocatore valido che potrà diventare una pedina importante per l’Inter».



Nella mediana del Milan anche Fofana: «Un giocatore con grande generosità, ma mi sembra sbagli un po’ troppo. A certi livelli chi sbaglia meno, alla fine vince».

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.