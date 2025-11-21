Inter Milan, Marino e un derby da vertice. I tanti spunti e il pronostico sul giocatore che sarà decisivo. Le sue parole

Inter Milan, Marino parla così del derby. Tra pronostici e spunti: le parole del dirigente sulla sfida tra rossoneri e nerazzurri

Intervenuto a Sportitalia, Pierpaolo Marino ha parlato in vista del derby di campionato tra Inter e Milan. Il dirigente sportivo analizza la stracittadina e spiega che, finalmente, arriva una sfida di vertice tra i nerazzurri di Chivu e i rossoneri di Allegri. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Inter Milan, Marino non ha dubbi. La sua analisi del derby

«Se vince il Milan vince Allegri, e se vince l’Inter, Allegri va in Barella (ride, ndr), perché Barella può essere il giocatore determinante nel derby. Al di là di questo finalmente arriva un derby al vertice della classifica. È un derby che ci incuriosisce perché entrambi gli allenatori sono nuovi, anche se Allegri i derby li ha già fatti, però per lui si tratta di un rientro. Io penso ci siano molti spunti: l’attacco bomba dell’Inter contro il Milan che sta tenendo bene il campo con l’organizzazione tattica di un Allegri che quest’anno sta facendo vedere anche spettacolo per i critici che lo avevano aspramente contestato nel periodo della Juventus. Quindi è un derby che vedremo con grande curiosità e che ci intriga moltissimo».

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

