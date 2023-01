Verso Inter Milan, cambiano dei titolari: spinge Kjaer, Diaz torna. Potrebbero cambiare dei titolari in vista del derby

Non solo il centrocampo a tre: in vista della sfida contro l’Inter, Stefano Pioli sta preparando altri cambiamenti per il suo Milan. Nel nuovo modulo, cambiano dei protagonisti.

Potrebbe rientrare Kjaer nella formazione, così come Brahim Diaz, il cui posto è stato preso da Charles De Ketelaere nella sfida contro il Sassuolo. A rischiare c’è anche Davide Calabria, autore non di un’ottima prestazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.