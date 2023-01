Milan, è tempo di cambiare per Pioli: la novità è il centrocampo a tre. In vista del derby, il tecnico studia i cambiamenti di formazione

Il Milan di Pioli sta vivendo uno dei momenti peggiori: è -15 dal Napoli, vittorioso contro la Roma in casa, e a pari punti con Lazio e Atalanta, scivolando al quarto posto. Per la risalita, ai rossoneri tocca compiere la svolta in una partita non semplice come l’Inter.

In vista del derby, Stefano Pioli ha intenzione di cambiare delle cose. La principale novità sarà il centrocampo a tre: impatto che non dipende tanto dalla superiorità numerica quanto dagli spazi e dalle attitudini dei giocatori. Le ipotesi quindi per il derby potrebbero essere un 4-3-3 o un 4-3-1-2, con un ritorno di Kjaer in difesa e il ritorno anche di Brahim Diaz sulla trequarti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.