Inter Milan, la stracittadina vale lo Scudetto? Il commento e le previsioni di Impallomeni: le sue parole

Inter Milan: la sfida tra Chivu e Allegri è un banco di prova per le ambizioni da titolo. Una sfida che vale uno scudetto?

L’imminente sfida tra Inter e Milan va oltre la tradizionale rivalità cittadina, trasformandosi quest’anno in un cruciale banco di prova per definire le reali ambizioni Scudetto di entrambe le formazioni. Le due squadre, guidate dai rispettivi tecnici Chivu (Inter) e Allegri (Milan), si preparano a un match ad alta tensione, che darà indicazioni fondamentali sulla loro maturità e sulla tenuta mentale. Il peso di questa partita è stato analizzato anche dalle voci di TMW Radio.

Stefano Impallomeni ha offerto la sua chiave di lettura tattica, prevedendo due approcci distinti: “Mi attendo un Milan che aspetta e può sfruttare i contropiedi, ma mi aspetto anche l’Inter, con le riconquiste del pallone molto alto”. Secondo il commentatore, l’Inter cercherà di mettere sotto pressione gli avversari fin da subito: “Chivu andrà all’attacco di Modric, con pressioni alte. L’Inter potrebbe mettere in difficoltà il Milan in questo modo”.

Inter Milan: i fattori chiave e l’importanza della Cabala

Impallomeni ha inoltre sottolineato alcuni fattori decisivi, ricordando la cabala: “E poi occhio alla cabala, perché l’Inter nel derby non la becca da diverso tempo”. Tra i singoli, ha indicato il possibile rientro di Thuram per i nerazzurri come elemento in grado di spostare gli equilibri, affiancandolo a giocatori di calibro come Rabiot per il Milan. In conclusione, la sfida non solo assegnerà tre punti pesanti in classifica, ma fungerà da cartina di tornasole per capire quale delle due squadre ha la costanza e la resilienza necessarie per puntare concretamente al titolo in questa stagione.

Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l'Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

