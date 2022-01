Inter Milan, il punto su recuperi e indisponibili in casa rossonera

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ecco come sta il Milan di Pioli a una settimana dal tanto atteso derby della Madonnina con l’Inter

Tuttosport di oggi fa il punto sul Milan a una settimana dal Derby. Ibrahimovic anche ieri si è allenato in palestra e sta proseguendo il proprio percorso per non saltare il big match di San Siro.

Niente da fare invece per il difensore Tomori: il club non intende forzare e il difensore tornerà in campo fra un paio di settimane. Dovrebbe esserci invece Kessie: resta da capire come la società valuterà il suo comodo rientro in Italia, ma l’ivoriano dovrebbe esserci senza problemi. Sarà invece in panchina Marko Lazetic, unico colpo del mercato rossonero.