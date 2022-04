Inter Milan, anche il fratello di Theo Hernandez si scaglia contro l’arbitro sui social: «Scandaloso» – FOTO

Continua a far discutere l’episodio del gol annullato a Bennacer per “fuorigioco” di Kalulu in Inter-Milan. Anche Lucas Hernandez, fratello di Theo, ha criticato l’arbitro Mariani per la decisione: «Scandaloso».