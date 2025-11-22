Inter Milan, Giunti parla così del derby. E su Luka Modric non ha dubbi: «È il calcio». Le parole del tecnico della Primavera rossonera

Inter Milan, Giunti analizza così il derby di campionato. Su Luka Modric, invece, non ha alcun dubbio. Le sue parole

In vista del Derby Scudetto tra Inter e Milan, l’ex centrocampista e tecnico della Primavera rossonera, Federico Giunti, ha condiviso le sue previsioni, aspettandosi una partita “agonisticamente tirata e, come al solito, sentita al massimo”. Giunti ha preferito non sbilanciarsi sul risultato o sulla favorita, ma ha espresso fiducia nel lavoro del Milan, sottolineando che, con Allegri in panchina, la squadra arriverà all’appuntamento “carica e preparata”.

L’attenzione si è poi spostata sugli uomini che potrebbero risultare decisivi. Per il Milan, Giunti indica senza esitazioni Luka Modric, che per lui incarna “il calcio” puro, rendendo ogni tocco di palla uno spettacolo da ammirare. Per quanto riguarda l’Inter, il tecnico esalta la flessibilità del reparto offensivo: i quattro attaccanti nerazzurri si integrano “alla perfezione”, assicurando che “chiunque Chivu scelga, non sbaglia”. Nonostante ciò, Lautaro Martinez è considerato il giocatore più pericoloso e temibile.

Inter Milan, Giunti e un derby che può già valere lo Scudetto

Giunti ha infine risposto in modo affermativo alla domanda se il match possa considerarsi un vero e proprio scontro da Derby Scudetto. Secondo l’ex rossonero, la classifica è “corta”, rendendo l’esito della gara fondamentale per la corsa al titolo. Ha poi aggiunto un monito per le attuali prime della classe (Inter e Roma), sottolineando che la Juventus non è affatto fuori dalla lotta, specialmente dopo il cambio in panchina. Dato che sia l’Inter che la Roma hanno già subito ben tre sconfitte – ritenute da Giunti un numero “Tanti…” – se Massimiliano Allegri inizierà a far punti con continuità, “sarà dura per tutti” resistere al ritorno della Vecchia Signora.

