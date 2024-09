Inter Milan, Fonseca ha solo un DUBBIO di formazione: il BALLOTTAGGIO dell’allenatore alla vigilia del derby

In casa Milan c’è solo un ballottaggio per quanto riguarda la formazione titolare che scenderà in campo domani sera, dale 20:45, nel derby contro l’Inter.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il dubbio di Fonseca riguarda la difesa ed in particolare il ruolo di terzino destro. A giocarsi il posto sono Calabria ed Emerson Royal con il capitano che al momento è favorito.