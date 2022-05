Inter Milan Femminile, la gioia di Guagni: il suo messaggio social – FOTO

Il Milan femminile ha vinto il derby contro l’Inter. Alia Guagni ha festeggiato la vittoria con un messaggio social

Derby agrodolce per il Milan. Da una parte la grande gioia per la larga e importante vittoria per 3-0 grazie ai gol di Thomas, Boureille e Tucceri Cimini, riscattando anche il ko dell’andata, dall’altra l’amarezza per la certezza di non poter più sperare nella qualificazione in Champions League, complice il successo della Roma che ha blindato il secondo posto. Le rossonere hanno dominato, mettendoci cuore e fame, giocando una prestazione di notevole livello in termini di squadra, forza e qualità. Un primo tempo più accorto, una ripresa scatenata: risultato rotondo, bello e meritato.

Dopo la vittoria Codina ha festeggiato la vittoria con un messaggio social: «Il mio primo derby della madonnina…non potevo chiedere di meglio! Milano è rossonera, fiera di noi»