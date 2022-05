Derby Femminile, Guarino: «Il Milan è stato superiore»

Rita Guarino ha parlato nel post partita di Inter Milan Femminile. Ecco cosa ha detto l’allenatrice neroazzurra

«Non abbiamo approcciato bene la gara nè fatto quello che avevamo preparato, di conseguenza abbiamo concesso troppo ad un awersario che ci hë aggredito fin dai primi minuti e non siamo state lucidi e pazienti a fare il nostro gioco. Ci siamo un por contratte espaventate e il Milan alla prima occasionellha buttata dentro, e poi nonsiamo stateüngrado di entrareünpartita e cercaredi cambiare le sorti di questa gara»

«Questa era una partita di verificaperchè sottolinea ancora una volta il nostro girone diandata, di comeabbiamœfatto bene soprattutto con le squadre di vertice. Non vadimenticato che il Milan è una squadra che ha partecipato alla Uefa ChampionsLeague e lottava per il titolo quest’anno, quindi il risultato di andata è stato importante. Stavolta sono stati superiori a noi, non c tè dubbio»