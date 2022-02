Inter Milan, dubbio Caicedo nei nerazzurri: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter Milan, in giornata la decisione di Simone Inzaghi su Felipe Caicedo: le novità sull’attaccante ecuadoriano

Felipe Caicedo rischia così di rimandare il suo “debutto” con l’Inter, ma il problema fisico non è passato. Niente di grave, tanto è vero che Simone Inzaghi non esclude la possibilità di portarlo oggi stesso in panchina, ma molto dipenderà dal provino che sosterrà stamani.

Se il problema dovesse rimanere, allora l’ecuadoriano rischierà di saltare anche la sfida contro la Roma in Coppa Italia di martedì sera. A riportarlo è il Corriere dello Sport.