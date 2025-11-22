Inter Milan, un derby per proseguire la striscia positiva. La statistica che vede i rossoneri mai sconfitti

Inter Milan, i rossoneri cercano una vittoria per proseguire nella striscia positiva. C’è una statistica che vede i rossoneri ancora imbattuti

Il Derby Milan-Inter della scorsa stagione è stato un capitolo di riscatto e dominio rossonero, un dato che ha un peso specifico enorme nel bilancio cittadino. Il Milan, infatti, è rimasto imbattuto in tutti e cinque gli scontri diretti disputati tra le diverse competizioni (campionato, coppa, Supercoppa e potenziale Europa), registrando un saldo di tre vittorie e due pareggi. Questa inversione di tendenza ha rappresentato una svolta clamorosa, specialmente se si considera il periodo immediatamente precedente, in cui i rossoneri avevano subito ben sei sconfitte consecutive negli incroci contro i cugini nerazzurri, periodo che aveva segnato un’egemonia interista.

La capacità di mantenersi imbattuti in un numero così elevato di sfide, che includono momenti di altissima tensione e posta in palio, ha confermato la ritrovata solidità psicologica del Milan nelle partite che contano. La striscia positiva non è solo un dato numerico, ma simboleggia un ribaltamento delle gerarchie interne alla città, fornendo un enorme iniezione di fiducia in vista dei prossimi scontri diretti.

Inter Milan: La Prova di Forza che Eguaglia le Migliori Serie Storiche

L’attuale serie di risultati utili del Derby Milan-Inter assume una rilevanza storica significativa. I cinque match consecutivi senza sconfitta non sono un evento comune nella storia recente del Diavolo. Per trovare una serie di gare ufficiali più lunga in cui il Milan non ha conosciuto la sconfitta contro i nerazzurri, bisogna risalire al periodo compreso tra il novembre 2002 e l’aprile 2005. All’epoca, i rossoneri guidati da Ancelotti riuscirono a inanellare una striscia impressionante di dieci partite senza perdere. Questo parallelismo storico evidenzia la portata dell’impresa compiuta dalla squadra attuale, posizionandola come la migliore performance nel derby degli ultimi due decenni.

