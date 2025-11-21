Inter Milan, l'analisi di De Paola sul percorso di Allegri e Chivu. E sul tecnico rossonero dice che...

Inter Milan: i riflettori del derby sui due allenatori, la sfida che può definire il loro cammino futuro. Le parole di De Paola

L’imminente derby tra Inter e Milan non sarà solo un campo di battaglia per i tre punti in classifica, ma si trasformerà in un banco di prova cruciale per i due allenatori, Chivu e Allegri. Secondo l’analisi di Paolo De Paola, le aspettative e le pressioni in questo scontro sono elevatissime, tanto da poter influenzare il futuro dei tecnici.

De Paola ha inquadrato la situazione, definendola una potenziale trappola, ma non per chi si potrebbe immaginare: “Il trappolone potrebbe essere per Allegri, non il contrario. Perché i riflettori sono sui due allenatori come non mai”. Mentre Chivu sta mostrando una crescita costante e un passo falso nel derby rappresenterebbe una battuta d’arresto per il suo percorso, la situazione sembra diversa per l’esperto Allegri.

Inter Milan: la pressione su Allegri dopo il “passo falso” di Parma

Il commentatore sportivo ha ricordato come Allegri sia “cresciuto, poi c’è stato il passo falso di Parma e deve scacciare certi fantasmi”. Proprio per questo motivo, un insuccesso nella stracittadina milanese avrebbe un peso maggiore: “E guai se si inceppa proprio nel derby”.

De Paola ha concluso sottolineando il potenziale impatto emotivo e strategico della partita: questa sfida “Potrebbe definire il cammino futuro dei tecnici, un colpo all’autostima”. L’esito del derby non determinerà quindi solo la classifica, ma fornirà anche una chiara indicazione sulla solidità e sulla fiducia delle due panchine nel proseguo della stagione.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

