Inter Milan, ballottaggio Lautaro-Sanchez nei nerazzurri: le ultime

Inter Milan, ballottaggio tra Lautaro Martinez e Sanchez in vista del derby di campionato: c’è un favorito per affiancare Dzeko

Lautaro Martinez e Sanchez protagonisti con Argentina e Cile nelle ultime gare delle qualificazioni al prossimo Mondiale.

I due sudamericani – come riporta Sky Sport – si giocherebbero una maglia da titolare al fianco di Dzeko in vista del derby di sabato a San Siro contro il Milan. Lautaro sarebbe leggermente favorito sul compagno di squadra, anche perché il cileno tornerà qualche ora dopo a Milano rispetto al ‘Toro’ e avrà quindi un allenamento in meno nelle gambe.