Inter Milan, sarà Sozza ad arbitrare il derby: i precedenti e un bilancio più a favore dei nerazzurri

Inter Milan, il bilancio di Sozza, arbitro del derby, con le due squadre. I precedenti favoriscono… i nerazzurri

Sarà Simone Sozza, fischietto di Seregno ma nato a Milano, a dirigere l’attesissimo Derby della Madonnina tra Inter e Milan, in programma per domani sera, domenica 23 novembre, alle ore 20:45 nello storico scenario di San Siro. Per l’arbitro lombardo si tratterà della terza volta in carriera in cui viene chiamato a dirigere la stracittadina milanese. I precedenti non mancano di contrasti: la sua ultima direzione risale alla finale di Supercoppa Italiana a Riyadh, vinta dal Milan, mentre la prima fu il nettissimo 5-1 in favore dell’Inter nel settembre 2023. Questa assegnazione aggiunge un ulteriore elemento di curiosità e tensione all’incontro cruciale di domani.

Per Sozza, questo sarà l’ottavo incrocio in carriera sia con i rossoneri che con i nerazzurri. Un dato accomuna e rende unico il bilancio del direttore di gara: nessuna delle due milanesi ha mai pareggiato sotto la sua direzione. Il rendiconto per il Milan è quasi in equilibrio, con 4 vittorie e 3 sconfitte. Tuttavia, gli ultimi due precedenti rossoneri dopo la Supercoppa sono stati negativi: due sconfitte per 2-1 in trasferta contro Torino e Napoli, segnando un recente trend sfavorevole con questo arbitro.

Inter Milan, il bilancio delle due squadre con Sozza

Il bilancio statistico del Arbitro Sozza Derby è decisamente più favorevole all’Inter, che con il fischietto di Seregno vanta ben sei vittorie e una sola sconfitta. Quest’unica battuta d’arresto è verosimilmente la finale di Supercoppa Italiana, vinta dal Milan. L’ultimo precedente nerazzurro risale a poche settimane fa, quando la squadra di Simone Inzaghi ha superato la Fiorentina per 3-0 a San Siro, confermando un feeling positivo con l’arbitro. Nonostante il bilancio storicamente più pesante per l’Inter, la certezza che la partita non finirà con un segno “X” amplifica l’attesa per un match che si preannuncia vibrante, con una delle due squadre destinata a uscire vincitrice dal Derby di domani sera.

