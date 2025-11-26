Inter Milan, per Altobelli i nerazzurri meritavano la vittoria. Poi una speranza per la sfida di ritorno...

Connect with us

Inter Milan, Altobelli parla così del derby perso dai nerazzurri. In vista del ritorno, però, l’attaccante ha una speranza…

A pochi giorni dal suo 70° compleanno, Alessandro ‘Spillo’ Altobelli si è raccontato al Quotidiano Sportivo, esprimendo sorpresa e gratitudine per le celebrazioni imminenti. L’ex attaccante si è definito un “buon giocatore”, ma ritiene che il grande affetto che riceve sia dovuto al suo essere rimasto “uno del popolo”. Altobelli ha sempre mantenuto i legami con i suoi vecchi amici e sostiene di essersi comportato in modo umile, senza mai darsi grandi arie.

Questo spirito è evidente anche nei rapporti con gli ex compagni di squadra. Altobelli conferma di coltivare le amicizie storiche: con gli ex dell’Inter esiste una chat dove si scambiano saluti quotidiani e si organizzano cene. Hanno condiviso lunghi anni e successi, sia in nerazzurro che con la Nazionale.

Altobelli: L’Amicizia Storica e la Tattica Preferita per il Derby

L’amicizia si estende anche ai reduci del trionfo Mondiale del 1982. Altobelli rivela che esiste una chat anche per i campioni del Mondo e che molti componenti di entrambi i gruppi saranno presenti alla sua festa a Sonnino, segno della longevità e della profondità di questi legami. Quando gli viene chiesto se la festa riesca a mitigare l’amarezza per il recente derby perso contro il Milan, Altobelli offre la sua prospettiva pragmatica. Riconosce che, “ai punti, avrebbe vinto l’Inter”, ma nel calcio la vittoria va a chi segna. Nonostante la delusione, “Spillo” conclude con la sua tattica preferita: “Io preferisco vincere quello di ritorno: così ci sono più mesi prima che arrivi quello dopo…”.

