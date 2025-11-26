HANNO DETTO
Inter Milan, per Altobelli i nerazzurri meritavano la vittoria. Poi una speranza per la sfida di ritorno…
A pochi giorni dal suo 70° compleanno, Alessandro ‘Spillo’ Altobelli si è raccontato al Quotidiano Sportivo, esprimendo sorpresa e gratitudine per le celebrazioni imminenti. L’ex attaccante si è definito un “buon giocatore”, ma ritiene che il grande affetto che riceve sia dovuto al suo essere rimasto “uno del popolo”. Altobelli ha sempre mantenuto i legami con i suoi vecchi amici e sostiene di essersi comportato in modo umile, senza mai darsi grandi arie.
Questo spirito è evidente anche nei rapporti con gli ex compagni di squadra. Altobelli conferma di coltivare le amicizie storiche: con gli ex dell’Inter esiste una chat dove si scambiano saluti quotidiani e si organizzano cene. Hanno condiviso lunghi anni e successi, sia in nerazzurro che con la Nazionale.
Altobelli: L’Amicizia Storica e la Tattica Preferita per il Derby
L’amicizia si estende anche ai reduci del trionfo Mondiale del 1982. Altobelli rivela che esiste una chat anche per i campioni del Mondo e che molti componenti di entrambi i gruppi saranno presenti alla sua festa a Sonnino, segno della longevità e della profondità di questi legami. Quando gli viene chiesto se la festa riesca a mitigare l’amarezza per il recente derby perso contro il Milan, Altobelli offre la sua prospettiva pragmatica. Riconosce che, “ai punti, avrebbe vinto l’Inter”, ma nel calcio la vittoria va a chi segna. Nonostante la delusione, “Spillo” conclude con la sua tattica preferita: “Io preferisco vincere quello di ritorno: così ci sono più mesi prima che arrivi quello dopo…”.