Connect with us

HANNO DETTO Milanello

Inter Milan, Allegri commenta le voci su Thiago Silva: è un'ipotesi per gennaio? Le sue parole

HANNO DETTO

Berton, lo Chef Stellato che tifa Milan: parla così del ritorno di Allegri e del sogno Scudetto. Le sue parole

HANNO DETTO Milanello

Inter Milan, Allegri spiega una volta per tutte: si può giocare senza centravanti. E nel suo esempio spunta Ibrahimovic

HANNO DETTO

Inter Milan, Paganin parla così dei nerazzurri: da Lautaro Martinez ad Akanji. Ma non solo. Le sue parole

HANNO DETTO Milanello

Inter Milan, Allegri rivela gli assenti per il derby! Su Leao e Pulisic spiega che...

HANNO DETTO

Inter Milan, Allegri commenta le voci su Thiago Silva: è un’ipotesi per gennaio? Le sue parole

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Thiago Silva

Inter Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia del derby di campionato. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato il derby di campionato contro l’Inter. Tanti gli spunti del tecnico livornese. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Inter Milan, Allegri e la suggestione Thiago Silva

THIAGO SILVA – «Con lui ho passato due anni meravigliosi, è straordinario. Sta continuando a giocare a buoni livelli. Per gennaio ci pensa la società. Affrontiamo una partita alla volta. Non l’ho chiamato, non è ancora allenatore, ma giocatore».

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.