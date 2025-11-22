Inter Milan, Allegri conferma la crescita di Rabiot. E su Fofana dice che...

Inter Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia del derby di campionato. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato il derby di campionato contro l’Inter. Tanti gli spunti del tecnico livornese. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Inter Milan, Allegri e le parole su Fofana e Rabiot

FOFANA E RABIOT – «Fofana ha fatto delle buone partite, gli ho detto che ha grandi potenzialità offensive e difensive e deve solo stare più attento in alcune situazioni. Per ora ho trovato un Rabiot ancora più forte di quello che avevo lasciato, è una presenza importante dentro il campo».

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

