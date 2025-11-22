Inter Milan, ci sono differenza tra Inzaghi e Chivu? Ce lo spiega Allegri. Le sue parole in conferenza

Connect with us

Inter Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia del derby di campionato. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato il derby di campionato contro l’Inter. Tanti gli spunti del tecnico livornese. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Inter Milan, Allegri e le differenze tra Inzaghi e Chivu

DIFFERENZE TRA INZAGHI E CHIVU – «Come caratteristiche più o meno sono simili, l’ossatura è più o meno quella. Chivu sta facendo un ottimo lavoro, per essere la prima esperienza in una grande squadra sta facendo un bel lavoro. Si nota che la squadra è un gruppo compatto. La differenza con Inzaghi credo sia poca, i giocatori più o meno sono gli stessi».

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
