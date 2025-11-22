Inter Milan, Allegri spiega una volta per tutte: si può giocare senza centravanti. E nel suo esempio spunta Ibrahimovic

Inter Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia del derby di campionato. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato il derby di campionato contro l’Inter. Tanti gli spunti del tecnico livornese. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Inter Milan, Allegri e un attacco… senza attaccante

GIOCARE CON O SENZA ATTACCANTI – «Tante volte ho avuto squadre che giocavano senza centravanti, anche il mio primo Milan. Il centravanti era Boateng. Anche Morata e Tevez non sono punte. Si parla per sentito dire, il capocannoniere è Calhanoglu, Pulisic è a 5 gol ma ha sbagliato un rigore. Al momento gli attaccanti del Milan hanno fatto bene».

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

