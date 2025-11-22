Inter Milan, Allegri rivela gli assenti per il derby! Su Leao e Pulisic spiega che...

Inter Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia del derby di campionato. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato il derby di campionato contro l’Inter. Tanti gli spunti del tecnico livornese. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Inter Milan, Allegri e gli assenti del derby

LEAO-PULISIC E INDISPONIBILI – «Da Leao e Pulisic mi aspetto il massimo come dal resto della squadra. Siamo tutti a disposizione tranne Gimenez e Athekame che è tornato dalla Nazionale con un problema al soleo. Gli altri sono tutti cresciuti di condizione».

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

