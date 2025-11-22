Connect with us

Inter Milan, Allegri rivela gli assenti per il derby! Su Leao e Pulisic spiega che...

Zazzaroni e la fobia di Antonio Conte: il tecnico del Napoli è... ossessionato dalla paura della sconfitta

Inter Milan, Allegri descrive il valore di questo derby. Sul percorso in campionato, invece, dice questo...

Inter Milan, Allegri svela il retroscena di mercato in conferenza. Era vicino ai nerazzurri?

Damiani parla così di Tare e Ausilio: due dirigenti che fanno la differenza come i giocatori in campo. Le sue parole

Inter Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia del derby di campionato. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato il derby di campionato contro l’Inter. Tanti gli spunti del tecnico livornese. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Inter Milan, Allegri e gli assenti del derby

LEAO-PULISIC E INDISPONIBILI – «Da Leao e Pulisic mi aspetto il massimo come dal resto della squadra. Siamo tutti a disposizione tranne Gimenez e Athekame che è tornato dalla Nazionale con un problema al soleo. Gli altri sono tutti cresciuti di condizione».

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
