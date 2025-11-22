Inter Milan, chi gioca tra Bartesaghi e Estupinan? Allegri rivela la scelta in conferenza

Connect with us

Inter Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia del derby di campionato. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato il derby di campionato contro l’Inter. Tanti gli spunti del tecnico livornese. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Inter Milan, Allegri e la scelta su Bartesaghi e Estupinan

BARTESAGHI O ESTUPINAN – «Non influisce. Oggi dovrò decidere. Estupinan è tornato a Parma dopo 50 giorni che non giocava, Bartesaghi è tornato dopo due partite con la nazionale da novanta minuti, ieri ha fatto un buon allenamento. La partita è lunga, magari avrò bisogno di tutti e due».

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l'Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
