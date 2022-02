Inter Milan, a San Siro attesi 38mila spettatori: incasso di circa 3 milioni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter Milan, a San Siro attesi a 38mila spettatori. Saranno 160 i Paesi collegati da tutto il mondo per assistere alla stracittadina

Inter-Milan si giocherà di fronte ad un Meazza gremito. Per il Derby sono attesi 38 mila spettatori, il massimo disponibile vista la capienza consentita al 50 % per gli impianti, per un incasso previsto di circa 3 milioni di euro.

Saranno oltre 160 i paesi collegati da tutto il mondo per assistere alla stracittadina milanese. In vista del match è stato rizollato il manto di San Siro, per un costo di circa 500 mila euro. Non mancheranno, inoltre, i tifosi VIP di entrambe le squadre sulle tribune. A riportarlo è Tuttosport.