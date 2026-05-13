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Inter vince anche la Coppa Italia: battuta la Lazio e arriva uno storico Doblete
I nerazzurri conquistano la Coppa Italia e completano una stagione trionfale: l’Inter porta a casa il secondo trofeo stagionale
L’Inter supera per 2-0 la Lazio nella finale disputata allo Stadio Olimpico e conquista la Coppa Italia, completando così uno storico Doblete sotto la guida di Cristian Chivu.
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La partita si sblocca dopo appena 14 minuti grazie a uno sfortunato autogol di Marusic, nato da una situazione su calcio d’angolo. I nerazzurri prendono fiducia e trovano anche il raddoppio intorno alla mezz’ora con il solito Lautaro Martinez, decisivo ancora una volta nei momenti più importanti della stagione.
Nella ripresa la Lazio tenta di rientrare in partita, ma spreca la migliore occasione con Dia, che davanti al portiere non riesce a riaprire il match.
Al fischio finale esplode la festa interista: il club milanese scrive un’altra pagina storica conquistando il secondo Doblete della propria storia.