Inter, Inzaghi furioso dopo il derby: discorso alla squadra

Inter, il mister Simone Inzaghi furioso dopo il derby perso contro il Milan e in questi giorni ha spronato il gruppo per la Roma

Serviva una pronta reazione, per dimenticare subito una sconfitta bruciante e pesante e ripartire in fretta, in un ciclo terribile che non ammette soste e cali di tensione. Ecco perché Simone Inzaghi ha martellato tutto il gruppo, richiamando tutti a mettere in campo l’orgoglio necessario per ripartire.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la reazione l’ha vista negli occhi di tutto il gruppo, sia di chi giocherà sia di chi partirà dalla panchina, considerato che un po’ di turnover è ragionevole immaginarlo. L’ha vista nei leader dello spogliatoio di questa Inter.