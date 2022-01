Inzaghi guarito dal Covid: domani torna ad Appiano Gentile, obiettivo Milan

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Simone Inzaghi negativo all’ultimo tampone: il tecnico dell’Inter domani tornerà a guidare la squadra in vista del derby col Milan

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi e l’Inter. Il tecnico piacentino è risultato negativo all’ultimo tampone e dunque può dirsi guarito dal Covid-19 che lo aveva bloccato nell’ultima settimana.

Come appreso da Internews24.com, Inzaghi domani tornerà ad Appiano Gentile per guidare la squadra in allenamento e iniziare così a preparare il fondamentale derby di sabato pomeriggio a San Siro contro il Milan. Inzaghi era risultato positivo al coronavirus lunedì scorso.