Inter, Handanovic: «Cambiati con Spalletti ma siamo migliorati così»

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Milan grazie anche ad una sua grande prestazione.

GARA PIU’ DIFFICILE – «Per il portiere non ci sono mai cose facili, se lo pensi sbagli. La prossima parata è la più difficile».

FORZA DELL’INTER – «Ci sono tante componenti. C’è qualità umana, non solo calcistica; lì si fa lo step. C’è gente che parla in campo, cosa che prima non si faceva. Secondo me l’Inter ha iniziato a cambiare con l’arrivo di Luciano Spalletti, poi con quello di Antonio Conte». L’ARTICOLO INTEGRALE SU CALCIONEWS24.