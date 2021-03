Inter, da scudetto. Battuto il Parma nel posticipo, Milan a -6, Juve a -10

Inter, Conte allunga in vetta alla classifica e vede lo scudetto. Battuto il Parma nel posticipo, il Milan scivola a +6, la Juve rimane a +10

Nelle annate così servono anche le vittorie così. In cui magari non sei brillante come altre volte, non hai gli stimoli dei big match e non seppellisci gli avversari di gol. Ma ti limiti all’essenziale: colpisci, la chiudi e concedi qualcosa solo in occasione dell’1-2. Non è più la pazza Inter senza trofei da 10 anni, capace di vittorie esaltanti ma anche cadute rovinose e inaspettate. Non viaggia più a corrente alternata ma è sempre più sintonizzata sulle stesse frequenze, anche emotive, di un condottiero scafato, specializzato nei trofei nazionali.

