Inter, Conte dopo il passaggio del turno: «Qualificazione meritata»

Antonio Conte commenta la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia: l’Inter affronterà il Milan dopo aver battuto la Fiorentina. Le sue parole a Inter TV.

QUALIFICAZIONE – «Sicuramente è una qualificazione meritata, che magari poteva anche arrivare prima, al 90′. Comunque abbiamo anche avuto occasioni importanti per legittimare il successo. Però va bene così: i ragazzi sono stati bravi, hanno giocato comunque 120′ con un buon ritmo, una buona intensità e organizzazione. Da questo punto di vista sono soddisfatto, così come sono contento per quei calciatori che, come Aleksandar Kolarov e Andrea Ranocchia, non giocavano da tanto. Hanno risposto bene, a testimonianza che ho un gruppo di ragazzi seri che hanno a cuore l’Inter e si allenano bene. Sono contento di allenarli».