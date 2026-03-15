Inter Atalanta, il Milan può approfittare delle scorie nerazzurre: tra polemiche e… poco carattere

Inter Atalanta, il Milan può ancora credere allo Scudetto e approfittare delle scorie nerazzurre dopo il pareggio di San Siro

La sfida scudetto tra Inter e Milan non è più solo una questione tattica, ma un duello psicologico che viaggia su binari opposti. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Arianna Ravelli analizza il momento delicato della capolista, apparsa ancora scossa dai recenti passi falsi: «Ieri Inter e Atalanta sono apparse due squadre ancora non liberate dalle scorie degli choc subiti, la sconfitta nel derby, il tracollo in Champions». Nonostante le pesanti recriminazioni per il rigore negato su Frattesi, l’analisi sottolinea come la squadra di Cristian Chivu debba guardare oltre gli episodi per difendere il primato.

Inter Atalanta, carenza di carattere e l’assenza di Lautaro

Il problema principale per i nerazzurri sembra risiedere nella mentalità. Senza il proprio capitano, l’Inter fatica a imporre la propria forza e cade nel nervosismo: «Chivu deve dare la scossa a un gruppo che in troppi singoli denota una certa carenza di carattere (e tanto manca Lautaro anche sotto questo aspetto)». Molti senatori, da Barella a Dimarco, fino a un Thuram sempre più appannato, non stanno garantendo il cinismo necessario per chiudere le partite. Al contrario, le mosse dalla panchina hanno premiato Palladino, con l’ingresso decisivo di Krstovic, mentre i cambi di Chivu non hanno sortito l’effetto sperato.

In questo scenario, il Milan di Massimiliano Allegri deve essere bravo a inserirsi nelle crepe dei rivali. Se l’Inter è chiamata a proteggere il vantaggio senza limitarsi ad amministrare, i rossoneri devono alimentare il fuoco della rimonta: «Il Milan deve continuare a trovare la forza di crederci. L’Inter non può gestire». La verità è che i nerazzurri avrebbero dovuto «uccidere una partita nata moscia», ma la scarsa brillantezza generale ha lasciato lo spiraglio aperto. Ora la pressione si sposta tutta sulla gestione di Chivu, chiamato a ritrovare il coraggio perduto per evitare di restare in balia di episodi sfortunati o decisioni ostili.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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