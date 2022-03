Insulti razzisti Maignan, Condò: «I giocatori del Cagliari hanno sbagliato». Le parole del giornalista a Sky Sport

Paolo Condò parla così a Sky Sport dell’episodio degli insulti razzisti a Mike Maignan durante Cagliari-Milan. Le sue dichiarazioni.

«Dispiace per la recidiva di questi episodi, anche perchè il presidente Giulini è sceso in campo più volte in questa importante battaglia al razzismo. Il problema esiste e in quel piccolo gruppetto di Curva è successo di nuovo. Non vedo perchè Maignan si sia dovuto inventare qualcosa, anzi. Sarebbe stato bello vedere i giocatori del Cagliari schierarsi contro queste parole, anzichè andare a difendere l’onore dei propri “tifosi” scagliandosi contro i giocatori del Milan generando la rissa al triplice fischio. I cori li hanno sentiti anche loro e la solidarietà in questi casi è giusta e opportuna.»