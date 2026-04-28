Inibizione Zappi, ricorso respinto! Il Collegio di Garanzia del Coni conferma lo stop di 13 mesi al presidente dell’AIA

Inibizione Zappi, ricorso respinto! Il Collegio di Garanzia del Coni conferma lo stop di 13 mesi: si chiude così la sua era da presidente AIA

Si è conclusa con una decisione pesante l’udienza di Antonio Zappi, presidente dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), davanti al Collegio di Garanzia del CONI. Come riportato da Sky Sport, il massimo organo di giustizia sportiva ha respinto il ricorso presentato dal dirigente, confermando così i 13 mesi di inibizione già inflitti nei precedenti gradi di giudizio.

L’udienza si era aperta con una richiesta di rinvio avanzata dai legali di Zappi, che avevano chiesto di attendere eventuali sviluppi dell’indagine parallela aperta dalla Procura di Milano. Il Collegio ha però rigettato l’istanza, decidendo di procedere immediatamente con la discussione del caso.

CONFERMATA LA SANZIONE

Con il verdetto finale, il CONI ha respinto integralmente il ricorso contro la FIGC, la Corte Federale d’Appello Nazionale e la Procura Federale, lasciando invariata la sanzione di tredici mesi di inibizione già emessa dal Tribunale Federale Nazionale e successivamente confermata in appello.

Nel dispositivo ufficiale si legge che il Collegio ha respinto tutte le richieste del ricorrente, confermando la validità delle decisioni precedenti e degli atti collegati al procedimento disciplinare.

SPESE DI GIUDIZIO A CARICO DI ZAPPI

Oltre alla conferma della sanzione, il Collegio di Garanzia ha anche condannato Antonio Zappi al pagamento delle spese processuali, quantificate in 2.000 euro, oltre accessori di legge, in favore della FIGC.

FUTURO ISTITUZIONALE INCERTO

Per Zappi, autosospesosi nelle scorse settimane, si tratta di un passaggio decisivo anche sul piano istituzionale. La conferma dell’inibizione complica infatti il suo futuro ai vertici dell’AIA, in attesa di capire quali saranno le prossime mosse sul piano sportivo e personale.

La vicenda resta dunque uno dei casi più delicati degli ultimi mesi nel calcio italiano, con inevitabili riflessi anche sul sistema arbitrale nazionale.

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